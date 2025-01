Vuole che l'ex moglie torni con lui e le brucia auto, arrestato

A Grammichele (Catania) i carabinieri hanno arrestato un uomo di 64 anni che continuava a perseguitare l'ex moglie 63enne che recentemente l'aveva fatto condannare a 4 anni e 10 mesi di reclusione per atti persecutori per farla recedere dalla sua decisione di interrompere il loro rapporto matrimoniale. La donna avrebbe subito vessazioni e minacce, tra cui quella di un coltello puntato alla gola. I militari hanno eseguito un provvedimento del Gip del Tribunale di Caltagirone, su richiesta della locale Procura della Repubblica, che applica nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.

La donna si è decisa a denunciare l'ex marito, dopo che quest'ultimo, dedito all'abuso di alcol, avrebbe dato fuoco alla sua Ford Focus, cospargendo il cofano di liquido infiammabile.

L'uomo è stato riconosciuto dalla vittima in alcune immagini registrate da telecamere di videosorveglianza della zona. L'ex marito, accusato di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento, è stato rinchiuso nel carcere di Caltagirone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA