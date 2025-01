Procreazione assistita,sportello counselling telematico Hera

"Rimane ancora problematico l'accesso alla Procreazione medicalmente assistita attraverso i nuovi Livelli essenziali di assistenza: il disorientamento e la confusione delle coppie sono totali". Lo afferma, in una nota, l'associazione di promozione sociale Hera che da quasi trent'anni opera al fianco dei pazienti con problemi riproduttivi che per fare "fronte alla massiccia richiesta di chiarimenti" ha attivato "uno sportello di counselling telematico, tramite chat WhatsApp al numero 3286173782, che consente alle coppie interessate di porre i propri quesiti, dubbi, preoccupazioni, e ricevere adeguate risposte in tempo reale sullo stato di avanzamento della normativa statale e regionale per l'accesso alle cure".

"Gli ultimi tempi, e in particolare, le ultime settimane - afferma il presidente di Hera, Giacomo D'Amico - sono stati infatti caratterizzati dal succedersi di notizie confuse e contradditorie, al punto che la vicenda dell'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di alcune prestazioni connesse alle tecniche di PMA ha assunto i contorni di uno di quei giochi che allietano le serate natalizie. Solo che qui a essere in gioco non sono pochi spiccioli o premi simbolici, bensì le più delicate tra le scelte di ciascuna persona, quelle di tentare di mettere al mondo dei figli. Una realizzazione esistenziale e vitale che non può e non deve essere trattata con superficialità". Hera ricostruisce i contenziosi amministrativi in corso su tariffe e Lea che portano a una "vicenda giudiziaria che durerà a lungo", ma, assicura il presidente dell'associazione di promozione sociale, D'Amico, "si batte perché ciascuna coppia a Catania o a Reggio Calabria abbia le stesse opportunità di quella che vive a Milano o a Bologna".





