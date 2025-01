Pallanuoto: A1; Ortigia sconfitta da Trieste

Per buona parte del match il successo sembrava l'unico orizzonte possibile per l'Ortigia di pallanuoto ma, in casa dei siracusani, Trieste ha ribaltato il destino del match con una rimonta che rischia di lasciare il segno sul team siracusano. I giuliani allungano in classifica proprio sull'Ortigia, adesso all'ottavo posto in classifica e a quattro lunghezze di distanza.

Partita molto vivace a Catania (il maltempo a Siracusa ha reso necessario il cambio di sede) e giocata a viso aperto dalle due squadre, con i biancoverdi ottimi nell'approccio e capaci di proporre un gioco di grande qualità nel primo parziale. Gli uomini di Piccardo, infatti, domano inizialmente gli ospiti, chiudendo la frazione con un perentorio 5-2 che fa sperare in un pomeriggio trionfale. Il secondo parziale, però, resta in equilibrio e avaro di reti fino ai due rigori realizzati da uno scatenato Draskovic, che riavvicina la squadra di Mirarchi.

L'Ortigia sembra meno lucida e reattiva, ma tiene ancora, anche dopo che, a inizio terzo tempo, Manzi completa la rimonta trovando il pareggio. I biancoverdi hanno un moto di orgoglio e replicano subito con La Rosa, ma poi sciupano molte opportunità e da lì in avanti è l'inizio della fine, con un parziale di 5-0, che accompagna gli ospiti al 10-12 finale.

"Abbiamo giocato due tempi molto bene - sottolinea il coach dell'Ortigia, Stefano Piccardo - poi siamo un po' calati nel terzo e nel quarto parziale, non tanto sul piano del gioco in orizzontale, quanto su quello in verticale. Abbiamo sbagliato parecchie cose e questo è un punto dal quale ripartire, ma sono contento di come la squadra si è espressa per gran parte della gara" Al termine del match, parla anche capitan Christian Napolitano: "A mio avviso, i primi due tempi sono stati da squadra di alto livello, gli altri due l'esatto opposto, perché nel terzo e nel quarto abbiamo fatto una involuzione disastrosa. Va anche detto però che Trieste è una delle squadre più organizzate e competitive. Ora dobbiamo essere umili e ripartire proprio dagli ultimi due tempi, dagli errori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA