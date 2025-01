In scooter tentano la fuga dalla polizia, grave quindicenne

Due giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto ieri sera all'incrocio tra via Alessandria e via Giacomo Leopardi, a Vittoria, nel Ragusano. Il quindicenne, alla guida di uno scooter sul quale viaggiava un passeggero diciottenne, ha accelerato nel tentativo di sfuggire a un controllo di polizia, finendo contro un'auto in transito.

Il ragazzo alla guida versa in condizioni gravi ed è in rianimazione, l'altro ha una frattura al femore. Trasportato all'ospedale di Vittoria e poi al San Marco di Catania, ha un'emorragia cerebrale, fratture multiple (alla faccia, al femore destro e all'avambraccio sinistro) e problemi polmonari.



La scooter con a bordo due giovani che non si è fermato a un controllo della polizia a Vittoria, "è andato a collidere autonomamente con altro veicolo privato, senza che tale evento fosse immediatamente riconducibile alla attività di inseguimento parte del personale della Volante della Questura". Lo afferma la Procura di Ragusa che, con il sostituto Santo Fornasier ha effettuato un sopralluogo, acquisendo le immagini estrapolate dai vari sistemi di video sorveglianza dalle quali pacificamente emergeva "la condotta posta in essere dai due giovani consentendo altresì di documentare il momento in cui quest'ultimi andavano a collidere".

