Pallanuoto: A1; Telimar, 'pericolo' Brguljan e Radulovic

Conclusa la pausa invernale, il Telimar Palermo torna in vasca alla piscina di Terrasini, domani contro il Posillipo, per il dodicesimo turno di A1 maschile di pallanuoto. Sfida delicatissima contro i campani che puntano alla qualificazione per le coppe europee.

"La sosta ci ha fatto bene - garantisce Francesco Paolo Lo Cascio, capitano del Telimar - e credo che siamo in un buono stato di forma. Con l'innesto di Brguljan e Radulovic, giocatori di prima fascia, il Posillipo alzerà ancora di più il tasso tecnico. Mi aspetto una partita molto fisica e intensa, molto difficile per noi, anche se giochiamo in casa".

Sensazioni analoghe anche quelle del tecnico Marco Baldineti: "Ci siamo allenati bene. Il Posillipo ha saputo sopperire alla mancanza dei due top player stranieri nella prima parte della stagione, facendo molto bene. Quindi, ora che li ha ritrovati, proprio alla vigilia della sfida con noi, mi aspetto che la squadra napoletana ne esca ancora più rinforzata. Sono due giocatori di livello internazionale. Noi, però, faremo la nostra partita. Daremo il massimo, come sempre".



