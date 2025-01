Pallamano: A1; Erice ingaggia l'ala Alexandra do Nascimento

L'ala destra brasiliana Alexandra do Nascimento firma per l'Handball Erice, capolista del campionato di A1 femminile di pallamano. La formazione siciliana mette a segno un grande colpo, visto il curriculum dell'atleta sudamericana: classe 1981, è stata la prima brasiliana votata giocatrice dell'anno a livello mondiale, nel 2012. Dopo aver iniziato la sua carriera in Brasile, ha scelto di giocare in Europa. Fra il 2004 e il 2014 ha giocato in Austria, poi ha difeso i colori di club romeni, ungheresi, francesi, spagnoli, cogliendo successi a livello nazionale e internazionale. Con la maglia della nazionale verdeoro ha totalizzato 221 presenze e 733 gol, vincendo i Mondiali 2013 e quattro edizioni dei Giochi Panamericani.

Per l'Handball Erice c'è anche un'operazione in uscita, cedendo in prestito alla Securfox Ariosto Ferrara il pivot Gala Irene Rios.



