Il 'Cibo della Valle del Belìce' alla stampa estera

Il progetto 'Cibo della Valle del Belìce' (CI.VA.BE.), giovedì 16 gennaio, ore 17,30, palazzo Grazioli a Roma, verrà presentato alla stampa estera. A illustrarlo sarà Nicola Clemenza di 'Agricola futura', la società capofila del progetto finanziato dal Gal Valle del Belìce. L'evento sarà l'occasione per raccontare le specificità del progetto che valorizza il comprensorio della Valle del Belìce e dei suoi prodotti di eccellenza, ambasciatore di sostenibilità, di territori e di cultura alimentare mediterranea: olio extravergine Nocellara, formaggi come la Vastedda del Belìce e poi i vini della Valle.

Per Nicola Clemenza sarà un ritorno davanti la stampa estera: 16 anni fa fu premiato proprio per il suo impegno nella salvaguardia della dignità degli agricoltori nel Belìce da qualsiasi forma di ingerenza e condizionamento.



