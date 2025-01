In migliaia a Piano Battaglia, lasciati cumuli di rifiuti

"Tanti vacanzieri hanno assaltato Piano Battaglia in questi ultimi fine settimana. Se da un lato la presenza di centinaia di visitatori rappresenta un segnale positivo di interesse verso le Madonie dall'altro questo "interesse" si è trasformato in uno scempio al territorio che non è più tollerabile". E' la denuncia del commissario straordinario dell'ente Parco, Salvatore Caltagirone che stigmatizza il comportamento di chi arriva in piena zona di riserva e lascia ogni tipo di rifiuto una volta terminata la giornata trascorsa tra la neve. "L'Ente Parco - afferma Caltagirone - deve promuovere il territorio ma allo stesso tempo salvaguardarlo e conservarlo come madre natura ce lo ha donato.

Una fruizione consapevole e soprattutto civile è necessaria.

Pertanto facciamo, ancora una volta, appello ai visitatori di questo splendido luogo, affinché venga assicurato il rispetto di un'area protetta riconosciuta tale anche a livello internazionale. A chi ha lasciato di tutto, persino cumuli di doposci rotti, mostrando non amore bensì disprezzo per la natura, lanciamo un appello alla civiltà. Non abbandonate i rifiuti. Per quanto possibile abbiate l'accortezza di riportarli a casa, farlo non è un demerito. Usate i cestini ed i cassonetti appositamente predisposti dalle amministrazioni locali per tenere Piano Battaglia pulita. I nostri luoghi meritano rispetto, non disprezzo".



