Pd: Catanzaro, 'polemiche strumentali sul gruppo all'Ars'

"In questi giorni ho preferito evitare di intervenire pubblicamente in merito a polemiche strumentali ed irrispettose nei confronti dei deputati del nostro gruppo parlamentare all'Ars. Polemiche che, mi spiace dirlo, sono state alimentate da chi invece di confrontarsi all'interno degli organismi del partito ha scelto la strada delle 'insinuazioni a mezzo stampa', creando un clima che rischia solo di indebolire il Pd che dovrebbe invece essere compatto di fronte al centrodestra ed al governo Schifani che stanno facendo affondare la Sicilia". Lo scrive Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all'Ars, in un post pubblicato sui suoi canali sociali.

"Mi auguro che l'ulteriore rinvio dei lavori dell'assemblea del Pd regionale deciso nel corso della riunione che si è tenuta ieri a Palermo - aggiunge - serva a far prevalere il buonsenso in un partito che, in vista del congresso per la scelta del nuovo segretario regionale, anche in Sicilia ha bisogno di aprirsi a tutti coloro che vogliono partecipare sostenendo i nostri valori e le nostre proposte".



