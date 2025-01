Pallamano: A1; Erice, esordio super per la nuova allenatrice

Un debutto più che convincente, quello di Cristina Cabeza Gutiérrez, sulla panchina dell'Handball Erice, che ha espugnato il campo del Leno. Da prime della classe, le Arpie si sono imposte in trasferta 25-38, in una partita mai in discussione, che le conferma in vetta alla classifica del campionato di A1 femminile di pallamano, dopo dodici turni.

Sostanzialmente è stato un buon test, utile alla nuova allenatrice, che ha alternato le giocatrici, mescolando soluzioni tattiche e distribuendo i minuti fra i maggiori talenti a sua disposizione. Le mattatrici del primo tempo sono Giulia Losio e Laeticia Ateba, costanti nelle realizzazioni contro una squadra come Leno, che non ha timore reverenziale, ma certamente una cifra tecnica minore. Dopo poco meno di dieci minuti è chiaro che il distacco tra le reti delle due formazioni sarà incolmabile. Si va all'intervallo sul 13-20. E la ripresa ribadisce quel che si è visto, la buona volontà delle padrone di casa e la superiorità delle siciliane, che a metà secondo tempo sono al primo vantaggio in doppia cifra (19-29) e concludono in scioltezza, fino al 25-38 finale.



