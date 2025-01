Taruffi, dalla Sicilia il Pd si aspetta un contributo importante

"La Sicilia è una regione molto importante per il Pd e per il Paese. Da qui ci aspettiamo e siamo convinti che ci siano le condizioni per aver un contributo importante nelle battaglie del partito siciliano". Così Igor Taruffi, responsabile organizzativo del Pd nazionale, all'apertura dei lavori dell'assemblea regionale del partito convocata all'hotel Astoria di Palermo per approvare il Regolamento per il congresso.

"Stiamo recuperando - prosegue - un rapporto con le fasce più deboli della popolazione. Nel due per mille al Pd, non solo sono aumentate le persone che hanno optato per noi, ma sono aumentate le persone con il reddito medio basso che destinano il contributo al partito". "C'è però un dato che, è quello dell'astensione, che preoccupa. Dobbiamo lavorare - conclude Taruffi - su tutto il territorio nazionale dimostrando di essere una parte di soluzione ai problemi e non un ulteriore problema.

Dobbiamo essere impegnati sul tema delle aree interne"



