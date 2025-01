Cracolici, problema non sono primarie ma il Pd che vogliamo

"Il problema non è primarie sì o primarie no. Il problema è cercare di capire che partito vogliamo. Mi auguro che si metta fine alla legge elettorale che smette di nominare i deputati sulla base dell'amichettismo, che noi imputiamo a destra, ma che viviamo anche noi. Mi interessa che ci sia un segretario regionale con la schiena dritta, che difende le ragioni del Pd in Sicilia". Così Antonello Cracolici nel suo intervento nel corso dell'assemblea regionale del partito, convocata per approvare il regolamento per il congresso, all'hotel Astoria di Palermo.



