Burtone, Pd contro primarie in Sicilia,non si capisce perché

"Noi riteniamo che tornare al tesseramento come strumento per scegliere la classe dirigente regionale sia un salto all'indietro. Tornare ossia ai riti del Novecento: voteranno, la prossima volta, i nati nel 2006. La partecipazione alla vita politica diminuisce sempre di più. Non si capisce perché non si vigliano fare le primarie, per altro le primarie ci sono attualmente nello statuto, perché si devono togliere? In Sardegna spingono per le primarie, non si capisce perché non si debbano fare in Sicilia dove abbiamo bisogno della partecipazione del popolo". Così il deputato regionale Giovanni Burtone, parlando a Palermo margine all'assemblea del partito in Sicilia.

"Operato di Barbagallo? Abbiamo dato un giudizio non positivo perché, soprattutto negli ultimi appuntamenti elettorali - conclude Burtone, che è anche sindaco di Militello in Val di Catania - lo abbiamo visto decidere da solo, questo dovrebbe portare a cambiare squadra"



