Acquaroli, 'anno della cultura ha dato stimolo e consapevolezza'

"Si può vivere di cultura solo se si valorizza il patrimonio dei nostri territori e si fa squadra": queste le parole del presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, all'evento conclusivo di Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, all'auditorium Scavolini dove oggi il testimone passa alla città di Agrigento. "L'anno del 2024 è un anno che deve essere da stimolo per tutti i comuni e per tutta la regione - ha affermato il presidente -. Pesaro capitale della cultura ci ha dato la consapevolezza dei mezzi che abbiamo di ciò a cui possiamo ambire", ha aggiunto. "Ambizioni che andranno rappresentate in tutte le sedi, per valorizzare al massimo il nostro territorio ed il suo patrimonio culturale - ha rilevato Acquaroli -: lo sguardo ora deve rivolgersi ancora più lontano, verso il 2033 per una capitale europea della cultura".





