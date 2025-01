Pallamano: A1; Erice riparte dalla sfida in casa del Leno

L'anno del campionato di A1 femminile di pallamano ricomincia con la capolista Handball Erice impegnata in trasferta. Quella siciliana è la squadra da battere, nonostante il sorprendente cambio in panchina degli ultimi giorni. La squadra adesso allenata dalla spagnola Cristina Cabeza Gutierrez, subentrata a Ignacio Aniz Legarra Iñaki, sfiderà a domicilio l'Handball Leno, che è anche la prima avversaria nella Final Eight di Coppa Italia, in programma dal 27 febbraio al 2 marzo prossimi.

"Le nostre avversarie - sottolinea Bevelyn Eghianruwa, pivot dell'Handball Erice - non hanno una grande posizione di classifica, ma formano una squadra molto combattiva e sottovalutare quest'impegno sarebbe, da parte nostra, un grave errore".



