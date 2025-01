Cassazione conferma il carcere per l'ex senatore Papania

Nino Papania, ex senatore e fondatore del movimento Via e il politico alcamese Pasquale Perricone, coinvolti nell'inchiesta "Eirene", restano in carcere. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di annullamento dell'ordinanza avanzata dai difensori. L'inchiesta, in cui sono coinvolte alte 11 persone, si è concentrata nei comuni di Alcamo e Calatafimi Segesta nel trapanese. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione mafiosa, voto di scambio, estorsione, e reati legati al traffico di droga. I due politici sono detenuti al carcere Pagliarelli di Palermo dal 16 settembre scorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA