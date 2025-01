Capitaneria, 58 sequestri di pesce per 133 tonnellate

Sono state sequestrate 133 tonnellate di pesce nel corso di 58 sequestri con 77 multe per un valore di 117 mila euro nel corso dell'operazione "e-fishing" condotta dalla Capitaneria di Porto di Palermo nel tratto di mare nei comuni costieri, da Gela a Cefalù, incluse le Isole Pelagie, Pantelleria, le Egadi ed Ustica. Sono stati 966 i controlli in presso mercati ittici e rionali, ristoranti, centri di distribuzione all'ingrosso e piattaforme logistiche, vettori stradali e ambulanti abusivi e pescherecci.

Oltre all'operazione di Santa Flavia, insieme alla Guardia di finanza, sono stati trovati in alcune aziende all'ingrosso 30mila chili di prodotti ittici che erano conservati oltre il tempo consentito e violando le procedure di autocontrollo previste dalla normativa Haccp. Nel quartiere palermitano di Brancaccio sono stati sequestrati ad abusivi, che pubblicizzavano la vendita su Tik Tok, 535 chili di pesce venduto per strada. Gamberi, calamari e orate sono stati devoluti al banco alimentare della Sicilia occidentale. Altri importanti sequestri sono avvenuti a Carini, Lampedusa, Sciacca, Mazara del Vallo.



