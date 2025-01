Belìce, a 57 anni dal terremoto si parla di sviluppo

A 57 anni dal sisma che colpì nel 1968 la Valle del Belìce si parlerà di prospettive di sviluppo, oggi pomeriggio alle 16, nell'aula consiliare del Comune di Santa Ninfa (Trapani). L'iniziativa è promossa da tutti i sindaci dei 21 Comuni interessati dalla ricostruzione e, per la prima volta, non si parlerà di ricostruzione ma di sviluppo della Valle. Tra gli altri interverranno: Carlo Ferreri, sindaco di Santa Ninfa, Nicola Catania, già sindaco di Partanna e attuale coordinatore dei primi cittadini; la deputata regionale Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago, Amico Dolci, i deputati regionali della provincia Dario Safina, Cristina Ciminnisi, Stefano Pellegrino, Giuseppe Bica e Mimmo Turano, Giuseppe Provenzano, già ministro per il sud e l'eurodeputato Marco Falcone.



