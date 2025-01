Un incontro su Alda Merini al Circolo della Stampa di Palermo

Un incontro speciale dedicato ad Alda Merini, una delle voci più intense e rivoluzionarie della poesia contemporanea italiana, si svolgerà domani venerdì 10 gennaio alle ore 18:00, presso la Sala Orlando Scarlata di Assostampa Sicilia in via Crispi 286 a Palermo. L'evento ruota intorno allo spettacolo teatrale "Alda. Parole al vento", scritto e diretto da Donatella Massimilla, che esplora il mondo della poetessa attraverso la sua opera e la sua vita, intrecciando parole, emozioni e frammenti di memoria. Lo spettacolo, che andrà in scena domenica 12 gennaio al teatro L'Idea di Sambuca di Sicilia alle ore 19, porta in scena un dialogo potente tra arte e vita, affrontando temi come la fragilità umana, il genio creativo e il coraggio di essere sé stessi.

Alda Merini, con la sua poesia cruda e visionaria, ha saputo dare voce a temi universali come l'amore, la sofferenza e la ricerca della libertà, trasformando la sua esperienza personale - segnata da momenti di isolamento e sofferenza - in un messaggio di straordinaria potenza universale. L'incontro di Palermo promosso dal Circolo della Stampa, vedrà la partecipazione di Donatella Massimilla, regista, drammaturga e autrice dello spettacolo; Gilberta Crispino, attrice poliedrica che con la sua interpretazione restituisce con intensità e passione la complessità emotiva di Alda Merini; Luis Perez Fortun e Violeta Nieves, artisti e performer che arricchiscono lo spettacolo con contributi visivi e musicali. Inoltre interverranno il vicesegretario vicario di Assostampa Sicilia Roberto Leone e le grionaliste Giovanna Cirino, del Giornale di Sicilia e Claudia Mirto, presidente del Gruppo giornalisti pensionati di Sicilia



Riproduzione riservata © Copyright ANSA