Street Art Cities, Rusulia nella top 50 opere al mondo

L'opera Rusulia, un dittico realizzato dall'artista palermitano Igor Scalisi Palminteri nel quartiere Sperone A Palermo, è stata selezionata tra le 50 migliori opere di street art al mondo per il 2024 dal sito specializzato Street Art Cities. "Ringrazio Street Art Cities - afferma Igor Scalisi Palminteri - questa piattaforma straordinaria che racconta la street art nel mondo: noi artisti di strada abbiamo un simpatico debito nei loro confronti per il lavoro che fanno. Sono estremamente felice perché un muro che è realizzato nel quartiere Sperone di Palermo e che ritrae la Santa Patrona della mia città, Santa Rosalia, è annoverato tra i primi 50 muri di Street Art del mondo da questa piattaforma. La mia solidarietà va a tutte le donne che soffrono le dittature e la prigionia delle idee reazionarie. Santa Rosalia per me rappresenta questo atto di ribellione e di libertà delle donne".





