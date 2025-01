Spaccata in un negozio di articoli da viaggio a Palermo

Spaccata la vetrina di un negozio di articoli da viaggio che fino a poco tempo fa era un Caf per migranti. I ladri sono entrati in azione attorno alle 6, come capita molto spesso in questi ultimi mesi, in via Torino a Palermo. Ad accorgersi del furto gli agenti di polizia delle volanti, che passando dalla strada hanno notato la saracinesca divelta e i cocci sul marciapiede. Qualcuno ha lasciato un biglietto ai proprietari dell'attività. "Hanno commesso un furto - si legge - fate un inventario di quello che è stato rubato o danneggiato e recatevi al commissariato Oreto per fare denuncia". Residenti e commercianti del centro storico da mesi ormai lamentano le continue violenze e furti che quotidianamente si verificano. "Chiediamo più sicurezza - dicono - questo ennesimo episodio arriva a circa una settimana dall'ultima richiesta presentata alle istituzioni e alle autorità".



