Schifani incontra vertici Villa Sofia, solo un quarto d'ora

E' durato solo un quarto d'ora l'incontro a Palazzo d'Orleans tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera "Villa Sofia-Cervello" di Palermo, Aroldo Gabriele Rizzo, in carica da cinque anni, e il direttore amministrativo, Luigi Guadagnino. L'incontro era stato convocato dal Governatore per discutere delle criticità emerse di recente nella gestione delle attività sanitarie del presidio ospedaliero "Villa Sofia".

Nessuna indiscrezione è trapelata sull'esito del brevissimo "faccia a faccia" tra Schifani e i vertici dell'azienda ospedaliera.

Nei giorni scorsi il presidente della Regione Renato Schifani aveva compiuto un sopralluogo nel reparto di Ortopedia dove erano state segnalati diversi disservizi, oltre alla denuncia dei familiari di un paziente morto dopo essere rimasto per 17 giorni in attesa di un intervento. Ieri, partecipando a un incontro organizzato dall'assessore regionale Edy Tamajo, il presidente della Regione era tornato sull'argomento: "Se qualcuno non è all'altezza di risolvere i problemi se ne torni a casa. Poltrone di comodo, con Schifani, non ce ne sono più. La questione sanità ospedaliera mi preoccupa molto. Non staremo fermi. La politica è entrata troppo su quelle che sono le nomine e le disfunzioni organizzative della sanità pubblica. E' stata distratta".

"Sento il dovere - aveva aggiunto il Presidente - di intervenire personalmente per cercare di capire il perché di certe morti in certi pronto soccorso, dove i malati stanno nei corridoi e non nelle stanze. Non è possibile. E' uno scandalo.

Questi scandali non non dobbiamo soltanto denunciarli, ma dobbiamo risolverli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA