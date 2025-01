La piazza di Mondello cambia volto, incontro a Palermo

L'assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, ha accolto con entusiasmo la notizia in merito alla pubblicazione della gara per la riqualificazione e rigenerazione urbana della piazza di Mondello, annunciata dall'assessore alla Mobilità Sostenibile di Palermo, Maurizio Carta. L'annuncio è stato appreso questa mattina, durante una riunione svolta nella sede degli uffici regionali di via degli Emiri. "Un intervento che segnerà una trasformazione significativa per uno dei luoghi simbolo del capoluogo siciliano" osserva Tamajo.

"La pubblicazione della gara rappresenta un passaggio cruciale per realizzare un progetto di grande valore per Mondello e per tutta la città. La nuova piazza offrirà uno spazio pubblico rigenerato, capace di attrarre visitatori e favorire lo sviluppo economico locale. Questo intervento dimostra il nostro impegno a collaborare con le istituzioni e le realtà locali per valorizzare il territorio e rispondere alle aspettative dei cittadini. Ringrazio tutti gli enti coinvolti per il lavoro svolto fino ad ora, che segna l'inizio di una nuova fase per Mondello".

Il progetto, finanziato con 4,5 milioni di euro attraverso i fondi PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021/2027, "punta a trasformare la piazza in un'area moderna, sostenibile e più vivibile, valorizzando il paesaggio e rispondendo alle esigenze della comunità locale. Le offerte per partecipare alla gara possono essere presentate entro il 30 gennaio 2025".

Alla riunione di questa mattina erano presenti oltre l'assessore Edy Tamajo e l'assessore comunale Maurizio Carta: il consigliere comunale di Forza Italia Leopoldo Piampiano, la consigliera di Forza Italia Catia Meli, il presidente della settima circoscrizione Giuseppe Fiore, i consiglieri della settima circoscrizione Vincenzo Raccampo e Ferdinando Cusimano.

Presenti anche gli imprenditori Paolo Muratore, Noel Casisa e Celeste Rizzo; Alessandro Cilano (Confesercenti), il presidente della Proloco Mondello, Massimiliano Reina e l'architetto Riccardo Agnello (Salvare Mondello).



