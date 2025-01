Al via mostra Dolce & Gabbana al Grand Palais di Parigi

"Du Coeur à La Main'. ''Dal Cuore alla Mano: Dolce&Gabbana": questo il titolo della mostra consacrata ai due grandi stilisti italiani, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che si aprirà domani al Grand Palais, tra i più spettacolari spazi espositivi di Parigi. La tappa lungo le rive della Senna segue il debutto a Palazzo Reale a Milano, dove la mostra ha registrato il tutto esaurito. "'Dal cuore alla mano: Dolce&Gabbana' è una lettera d'amore aperta alla cultura italiana, fonte di ispirazione costante per Domenico Dolce e Stefano Gabbana", si legge in una nota diffusa dal Grand Palais, in cui si sottolinea che "la mostra ripercorre il percorso estetico delle loro creazioni, prima portate nel cuore, poi eseguite a mano nei loro laboratori". Ideata dalla storica della moda Florence Müller, l'esposizione neola Ville Lumière celebra Dolce&Gabbana come simbolo dello stile italiano attraverso il sogno dell'Alta Moda. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso dieci sale e oltre 200 abiti. Le creazioni sono raccontate attraverso una serie di temi che evidenziano le molteplici influenze culturali italiane alle radici di Dolce & Gabbana: dall'arte all'architettura, dall'artigianato d'eccellenza al folklore, dalla musica all'Opera, il Balletto, il teatro e, ovviamente, l'immancabile "Dolce vita". La mostra "Du Coeur à La Main': Dolce & Gabbana'' è in programma al Grand Palais fino al 31 marzo 2025.



