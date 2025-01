Tamajo a Schifani, vogliamo che resti per altra legislatura

"Renato, lo dico qui ufficialmente, abbiamo bisogno che tu resti per un'altra legislatura". Così l'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, parlando dal palco de Le Terrazze di Mondello, per gli auguri del nuovo anno rivolgendosi al presidente della Regione siciliana, Renato Schifa, presente all'iniziativa assieme al segretario di Forza Italia in Sicilia, Marcello Caruso. "Mi guardi stanco - prosegue - so quanto sei stanco, ma ti vedo determinato e noi ci sentiamo tutti le spalle coperte sapendo che ci sei", ha aggiunto Tamajo.



