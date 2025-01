Si insedia Santoro, nuovo direttore del teatro Biondo di Palermo

"Ho accolto con emozione e sincera gratitudine la comunicazione della mia nomina a direttore del Teatro Biondo da parte del presidente Giovanni Puglisi.

Ringrazio il Consiglio di amministrazione, l'amministrazione comunale, la Regione Sicilia e tutte le persone che, con il loro costante contributo nel corso di trent'anni, hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo".

Così Valerio Santoro che si è insediato nella carica di direttore del teatro Biondo di Palermo per il triennio 2025-2027, come previsto dall'incarico affidatogli dal Consiglio di amministrazione e che subentra a Pamela Villoresi il cui mandato era scaduto.

"Intendo onorare questo riconoscimento - ha aggiunto il direttore - attraverso il massimo impegno e dedizione nell'esclusivo interesse del Teatro e della Città di Palermo.

Una capitale senza tempo, dal dialogo interculturale e dalla pluralità di espressioni artistiche. È doveroso valorizzare e promuovere questo inestimabile patrimonio conferendo al Teatro Biondo un ruolo sempre più centrale nel panorama teatrale nazionale e internazionale. In particolare, desidero promuovere una linea artistica che privilegi il teatro degli autori, ponendo al centro gli attori".



