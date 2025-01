Pallamano: Erice, Cabeza Gutierrez è la nuova allenatrice

La spagnola Cristina Cabeza Gutierrez è la nuova guida tecnica dell'Handball Erice, capolista del campionato di serie A1 femminile di pallamano. Il giorno dopo la risoluzione consensuale con il coach Ignacio Aniz Legarra Iñaki, il club siciliano dimostra di avere le idee chiare e annuncia subito il nome di chi avrà l'obiettivo di condurre Erice allo scudetto, obiettivo stagionale dichiarato.

Connazionale del predecessore, la nuova allenatrice è nata a Madrid il 2 marzo 1977, ha 47 anni ed è da sempre una donna di sport, da giocatrice ha militato in club spagnoli e tedeschi, in panchina ha vinto, da selezionatrice della nazionale giovanile spagnola, i Mondiali Under 18, disputati in Cina, e l'anno prima gli Europei Under 17.

"Ho accettato l'offerta dell'Handball Erice - spiega Cristina Cabeza Gutierrez - perché ho sentito parlare tanto, e molto bene, di questo club. So che è stato fondato da poco, che è cresciuto anno dopo anno e ha già ottenuto diversi titoli. Mi è sembrato il posto ideale per fare una nuova esperienza e portare con me tutto quello che ho potuto imparare, sia come giocatrice che come allenatrice. È emozionante essere in un club che lotta per conquistare dei titoli: la mia speranza è entrare a far parte della storia di questa società".



