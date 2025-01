Al Libero di Palermo in scena il racconto di Colapesce

Prodotto dal teatro Libero di Palermo, per la regia di Lia Chiappara e con Nicolò Prestigiacomo, il racconto di Colapesce andrà in scena domenica 12 gennaio 2025, alle 17, nell'ambito della rassegna "Isola di Teatro", stagione dedicata alle famiglie. Nicola, giovane figlio di pescatori, soprannominato Colapesce per le sue straordinarie abilità di nuotatore, ci conduce in un viaggio emozionante tra due mondi: il silenzioso e misterioso regno degli abissi marini e il frenetico, spesso arrogante e avido, mondo degli uomini.

Leggenda vuole che Nicola trascorresse più tempo in mare che sulla terraferma, esplorando le profondità marine come nessun altro. La sua connessione con l'acqua era così intensa che sembrava far parte di quel mondo sommerso, ricco di creature incredibili, tesori nascosti e segreti dimenticati.

Ma il suo amore per il mare non era fine a sé stesso: Colapesce sognava di proteggere quel fragile equilibrio, minacciato dall'avidità degli uomini e dal loro incessante sfruttamento delle risorse naturali.

Questa storia, intrisa di sentimenti profondi e vivi, è un inno alla fiducia nelle nuove generazioni e un invito a riflettere sulla generosità, sul coraggio e sulla responsabilità nei confronti del nostro pianeta.

Lo spettacolo propone ai giovani spettatori non solo di assistere, ma di diventare protagonisti di una leggenda carica di poesia, una delle più affascinanti favole popolari siciliane, conosciuta e celebrata in tutto il bacino del Mediterraneo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA