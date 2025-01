Pallamano: A1; Handball Erice, va via l'allenatore Inaki

Si separano le strade dell'Handball Erice e del coach Ignacio Aniz Legarra Iñaki. A sorpresa è arrivata la risoluzione del contratto fra la squadra prima in classifica del campionato di A1 femminile di pallamano e lo spagnolo Iñaki, che era in carica dalla scorsa estate.

Già domani dovrebbe essere comunicato il nome del nuovo allenatore, ma temporaneamente la guida della squadra è stata affidata al vice di Iñaki, Bruno Tronelli Cosentino, già in panchina nella sfida disputata domenica scorsa contro Salerno, quando le Arpie si sono laureate campionesse d'inverno.

Iñaki nella stagione precedente aveva guidato il Gran Canaria fino ai quarti di finale della European Cup e prima era stato vice allenatore della nazionale del Qatar ai campionati mondiali di Katowice, in Polonia. Aveva firmato per l'Handball Erice con il giovane italo-argentino Bruno Tronelli, 34 anni, al suo fianco.

In un comunicato il club ericino saluta l'ormai ex tecnico, "avendone apprezzato le doti tecniche e umane, ringrazia sentitamente Ignacio Aniz Legarra Iñaki, augurandogli le migliori fortune personali e professionali".



