Mattarella inaugura scuola ristrutturata, la frequentò Baudo

Un lungo applauso di numerose persone presenti all'esterno ha accompagnato il taglio del nastro, da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l'inaugurazione, a Militello in Val di Catania, del il plesso scolastico dell'istituto onnicomprensivo statale Pietro Carrera che è stato ristrutturato e adeguato alle norme antisismiche. La scuola è la stessa che ha frequentato da ragazzo Pippo Baudo, originario del paese del catanese, come il ministro Nello Musumeci. Numerose persone hanno atteso a bordo strada e applaudito al passaggio del Capo dello Stato.

L'inaugurazione della scuola è stato preceduto da un atto di omaggio agli Eroi della Resistenza e della Repubblica partigiana dell'Ossola, ai giardini pubblici comunali, e davanti all'area monumentale che ricorda anche il carabiniere Salvo D'Acquisto, i Caduti di tutte le guerre e le vittime del terrorismo.

Il Capo dello Stato è già arrivato al Palazzetto dello sport per un incontro aperto al pubblico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA