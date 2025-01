Omicidio Mattarella: Marsala gli intitolerà una via

Il Comune di Marsala intitolerà un tratto della via Salemi (statale 188) a Piersanti Mattarella. Lo ha reso noto, oggi, il sindaco Massimo Grillo con un post sul suo profilo Facebook. "Nell'anniversario della tragica scomparsa di Piersanti Mattarella - scrive Grillo - abbiamo ricevuto il nullaosta della Prefettura per intitolare un tratto di via Salemi alla sua memoria, raccogliendo così le sollecitazioni pervenute dalla commissione toponomastica. Un segno di gratitudine verso un uomo che ha incarnato i valori della legalità e della giustizia, esempi preziosi per la nostra città e per le nuove generazioni". A presiedere la commissione toponomastica del Comune di Marsala è l'ex senatore socialista Pietro Pizzo, che tra il 1979 e il 1980 fu assessore regionale al commercio, artigianato e pesca nella giunta del presidente della Regione Piersanti Mattarella.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA