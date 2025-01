Calcio: Palermo; Di Mariano out, sarà operato al menisco

Lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro: è l'infortunio che ha fermato Francesco Di Mariano, attaccante del Palermo. Il calciatore si sottoporrà nei prossimi giorni a un intervento chirurgico. E non è il solo infortunio nella squadra rosanero: anche il portiere Sebastiano Desplanches finisce nella lista degli indisponibili; aveva avvertito un risentimento muscolare nel corso dell'ultimo match di campionato contro il Cittadella, le indagini strumentali hanno evidenziato una lesione al retto femorale sinistro, guaio che costringerà Desplanches a un percorso riabilitativo.

Pessime notizie, insomma, per Alessio Dionisi, tecnico del Palermo, che tornerà in campo domenica prossima, allo stadio Barbera contro il Modena, per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie B. Tra i pali, verosimilmente, contro i canarini, giocherà Salvatore Sirigu, protagonista del Palermo dell'era Zamparini, tornato la scorsa estate come secondo di Desplanches.

Intanto il nuovo direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, ha assistito ai primi allenamenti della squadra, parlando con l'allenatore e con i calciatori. Sarà presentato alla stampa nei prossimi giorni, ma è già operativo per le operazioni del cosiddetto calciomercato di riparazione.



