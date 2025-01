Esemplare di pesce Scorpione nel mare di Taormina

Un istruttore sub ha fotografato un esemplare di Pterois volitans, un pesce scorpione tropicale, nella baia di Mazzarò, a Taormina, mentre dava una lezione a una giovane turista di Vancouver. Questa specie che ha attraversato il canale di Suez è stato avvistato diverse volte in acque italiane. Pierangelo Catania racconta che a una decina di metri di profondità ha visto un pesce Scorpione e l'ha fotografato con la sua Go-pro. "È un pesce che si trova da poco tempo anche nel Mediterraneo e a Mazzarò altri sub lo avevano, di recente, notato nelle acque della baia. Si tratta di una specie anche commestibile ma le sue 'piume', in realtà aculei, sono molto tossiche" dice.



