Dimentica la figlia di 4 anni nell'area di servizio, denunciata

Ha dimenticato la figlioletta di soli 4 anni in un stazione di servizio nei pressi della tangenziale di Catania. La madre, una donna di 28 anni, accortasi che non era seduta sul sedile posteriore dell'auto solamente dopo essere arrivata in centro, è tornata nella stazione di servizio, in prossimità dell'aeroporto, dove ha potuto riabbracciare la bimba, della quale nel frattempo si era preso cura l'equipaggio di una volante della polizia, che l'ha denunciata per abbandono di minore.

I poliziotti avevano trovato la bimba mentre vagava visibilmente impaurita e ai poliziotti ha detto di essere arrivata lì con la mamma, che non riusciva però più a trovare. I poliziotti hanno controlla tutte le auto in sosta in quel momento nel parcheggio della stazione di servizio e gli avventori del bar. I dipendenti dell'attività di ristorazione hanno riferito di aver visto alcuni minuti prima una donna che, senza essere accompagnata dalla bimba, era entrata per pagare dopo aver fatto rifornimento. A quel punto i poliziotti hanno acquisito le immagini dell'impianto di sorveglianza e la stessa bambina è riuscita a fornire ai poliziotti alcuni elementi in grado di descrivere l'auto della madre. Gli agenti hanno così allertato la sala operativa della questura, ma dopo circa un'ora la madre ha fatto ritorno alla stazione di rifornimento per cercare la figlia.

Gli agenti della volante e la Polizia stradale hanno inoltre sanzionato la donna perché non aveva mai conseguito la patente, non aveva l'assicurazione e l'auto era stata sottoposta a fermo amministrativo pochi giorni prima, quando la 28enne era stata sorpresa a circolare senza patente.



