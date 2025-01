I vigili del fuoco di Termini Imerese con il personale Saf, sono intervenuti a Caccamo sulla statale 285 per recuperare un cane precipitato in un pozzo artificiale profondo circa 10 metri e largo 80 centimetri. Il recupero è stato effettuato in un terreno nelle vicinanze del campo sportivo. Il cane è stato consegnato all'associazione animalista Agada.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA