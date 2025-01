Cambiano, 'grazie per vicinanza'

"Atti del genere, che non dovrebbero avere nulla a che fare con la politica, turbano sicuramente chiunque. Per questo desidero ringraziare l'intera comunità licatese, tutte le comunità territoriali siciliane e la politica, su tutti i fronti, locale, regionale, nazionale ed europeo, che mi hanno fatto sentire la loro vicinanza e il loro calore. Un sentito grazie va anche alla Chiesa, che fin da subito ha dimostrato solidarietà in questo momento di difficoltà. Infine, un grande ringraziamento alla magistratura e agli inquirenti, che si sono immediatamente attivati per fare piena luce su questo episodio". Lo afferma il deputato regionale del M5S, Angelo Cambiano, all'indomani dell'atto intimidatorio messo a segno da ignoti contro la sua segreteria politica a Licata, nell'Agrigentino.



