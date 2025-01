Almaviva: Schifani, per nostro progetto proroga Cig per tutti

La proroga della cassa integrazione per tutti i dipendenti Almaviva fino al 31 luglio e il supporto al progetto per il reimpiego di 130 lavoratori in due centrali operative, Palermo e Catania, al servizio della sanità pubblica siciliana. È questo l'esito della conference call di oggi alla quale hanno partecipato rappresentanti dei ministeri del Lavoro e delle Imprese, i vertici dell'azienda e gli esponenti delle principali sigle sindacali.

Per la Sicilia, oltre al presidente della Regione, Renato Schifani, e al capo di gabinetto, Salvatore Sammartano, c'erano l'assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, e i dirigenti generali dei dipartimenti regionali della Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, e del Lavoro, Ettore Foti, e il capo di gabinetto vicario dell'assessorato al Lavoro, Vincenzo Cusumano.

«Esprimo grande soddisfazione per l'esito della riunione, - dice Schifani - il governo nazionale ha accolto tutte le nostre richieste ed è proprio grazie al nostro progetto che gli ammortizzatori sociali sono stati estesi a tutti. Da parte nostra, confermiamo l'impegno a dare concreta attuazione, nel più breve tempo possibile, all'iniziativa che coinvolge 130 dipendenti Almaviva nell'attivazione di due centrali operative per lo svolgimento del servizio "116/117". L'accordo Stato-Regione di fine novembre 2024 mette a disposizione 30 milioni di euro per un'iniziativa che sarà utile ai cittadini siciliani e che, al contempo, mette al sicuro questi lavoratori».

La Regione prosegue dunque sulla strada già tracciata con l'obiettivo di attivare, nel più breve tempo possibile, due centrali operative del numero unico per le cure non urgenti 116-117 nelle quali impiegare anche personale non sanitario che si occupi di funzioni di contact center e di supporto nella gestione e sviluppo dell'applicativo web. La firma del verbale d'intesa sulla proroga degli ammortizzatori sociali per tutte le risorse è in programma per martedì prossimo.

«Il governo Schifani - aggiunge Tamajo - continua a dimostrare grande attenzione e responsabilità nei confronti dei lavoratori Almaviva, ribadendo la volontà di tutelare 130 posti di lavoro attraverso un progetto solido e strategico per la Sicilia".





