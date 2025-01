Pallanuoto: A1; Avakian firma per l'Ortigia

Arriva da oltroceano il primo rinforzo per l'Ortigia, formazione che partecipa al campionato di A1 di pallanuoto. È George Leon Avakian, nel giro della nazionale statunitense, classe 2002, 188 cm di altezza per oltre 100 kg di peso, un centroboa giovane e forte fisicamente. Dal 2021 al 2023 con i California Golden Bears, la squadra da cui proviene, ha vinto tre campionati consecutivi, segnando gol importanti.

Avakian è già disponibile, potrà essere schierato a partire dalla prima giornata di ritorno di Serie A1 contro la Roma Vis Nova. "Sono entusiasta di indossare i colori biancoverdi - le sue prime parole - e di giocare a pallanuoto ad altissimi livelli. Per me è un'emozione speciale seguire le orme di Luca Cupido, mio compagno di squadra in nazionale, e continuare la tradizione dei giocatori americani che giocano a pallanuoto ad altissimi livelli in Europa. Non vedo l'ora di sentire i tifosi dell'Ortigia, proverò a dare tutto me stesso per soddisfare le loro aspettative".



