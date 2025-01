Iniziative natalizie per favorire integrazione a Marsala

Momenti di convivialità natalizia per favorire inclusione e integrazione tra persone di diverse culture e religioni sono stati organizzati, nel Trapanese, dalla cooperativa sociale Badia Grande nei Centri di accoglienza migranti "Progetto Sai" Marsala.

L'obiettivo, spiega una nota della coop, è "creare rapporti e scambi interculturali fra migranti e comunità". Ciò anche attraverso eventi e pranzi solidali. Le festività del mese di dicembre si sono, quindi, trasformate in un "ponte tra culture" nei centri di accoglienza gestiti da Badia Grande in provincia: dodici eventi itineranti, promossi dalla coordinatrice del Progetto Sai Marsala, Lorena Tortorici, che hanno coinvolto le strutture di Marsala, Salemi, Vita, Alcamo, Buseto Palizzolo, Custonaci, Trapani e Paceco. "Il progetto - continua la nota della coop - ha favorito la crescita reciproca tra comunità migrante e popolazione locale attraverso momenti di convivialità e scambio culturale, trasformando i centri di accoglienza in vivaci laboratori di integrazione o partecipando a eventi organizzati nel territorio. Uno dei momenti cardine di questo arricchimento interculturale è stato il pranzo solidale presso il Centro sociale di Vita, organizzato da Valentina Villabuona, responsabile del locale Centro Sai, insieme a Maria Scavuzzo, presidente della Pro Loco Vitese. L'evento, allestito in chiave natalizia ma privo di simboli religiosi, ha riunito un centinaio di partecipanti, tra cui il sindaco Giuseppe Riserbato e il vicesindaco Gaspare Gucciardi, gli operatori e i beneficiari dei centri di accoglienza di Vita e la locale Caritas con i suoi assistiti". In un'atmosfera di festa, quindi, musulmani, cristiani e anche non credenti hanno condiviso il cibo (siciliano e magrebino) e un'esperienza interculturale che gli organizzatori hanno definito "unica". Un'esperienza simile si era svolta la settimana precedente a Salemi con l'avvio del progetto "Dal Natale al Ramadan".



