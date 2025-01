Biblioteca Ars, nuovi volumi e sezione online aggiornata

Si rinnova la sezione del sito on line dell'Assemblea regionale siciliana dedicata alla Biblioteca, istituita nel 1947, al servizio del Parlamento e dei deputati per fornire strumenti culturali per l'espletamento dell'attività istituzionale.

Il nuovo look del sito web garantisce un acceso più immediato alle informazioni disponibili per la ricerca nel catalogo bibliografico e per la consultazione dell'elenco di giornali e periodici posseduti dall'emeroteca. "Ricca la sezione dedicata ai multimedia con le numerose iniziative realizzate nel tempo a cura della biblioteca", dice il commissario di turno, la deputata Marianna Caronia.

Il bollettino delle nuove accessioni, con cadenza periodica, fornirà informazioni aggiornate sul patrimonio della biblioteca: ha carattere di cultura generale, con prevalente riguardo alle opere attinenti alle discipline giuridiche e storiche, alle scienze sociali, politiche, economiche ed applicate, e, in genere, a quanto rientra nell'ambito dell'opera legislativa.

Le acquisizioni effettuate, anche quelle del 2024, sono ordinate per materia e autore. Per ciascuna opera sono indicati: l'immagine di copertina, il numero di inventario, autore, titolo e casa editrice. E' inoltre presente una breve descrizione del contenuto. La maggior parte delle nuove accessioni, nell'ambito dell'area tematica "diritto", fanno riferimento al diritto parlamentare e al sistema delle autonomie. Nella sezione "saggi e narrativa" sono presenti alcuni volumi acquistati nell'ambito dell'iniziativa letteraria "Tramonti di parole" promossa dalla Stampa parlamentare siciliana con il patrocinio della Presidenza dell'Assemblea, oltre che della Regione, della città Metropolitana di Palermo e del Comune di Bagheria., Il catalogo completo delle opere conservate in biblioteca è consultabile presso la pagina della Biblioteca, raggiungibile al seguente indirizzo Internet: https://dati.ars.sicilia.it/bd/205 È possibile formulare suggerimenti di acquisto di titoli di interesse istituzionale al seguente indirizzo e-mail: serviziobiblioteca@ars.sicilia.it La biblioteca possiede più di 120.000 documenti, tra monografie (circa 60.000), periodici (circa 1.600), giornali (circa 200). Tra le opere di pregio, di particolare interesse per la storia della Sicilia e dei Parlamenti, si segnala la collezione "Villasevaglios" e il fondo "Arezzo di Trifiletti".

Per l'approfondimento dei temi politici e giuridici del momento, e per i fatti di cronaca dell'Isola, si segnalano la rivista "Cronache parlamentari siciliane" e la collezione del giornale "L'Ora", disponibile anche in versione digitalizzata.

Sono inoltre disponibili, anche in versione digitalizzata, le raccolte dei resoconti d'Aula e dei disegni di legge presentati.

All'interno del Palazzo Reale, la Biblioteca dispone di spazi dedicati, tra cui la "Sala degli Armigeri" per la consultazione.

Assai suggestiva, inoltre, la "Sala della Zecca" che ospita i fondi antichi e alcune delle più importanti sezioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA