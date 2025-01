A Marsala concorso d'idee per area tra Capo Boeo e il centro

Il Comune di Marsala ha bandito un concorso di idee per un progetto di "riqualificazione e valorizzazione" dell'area tra il Museo archeologico regionale di Baglio Anselmi e il centro cittadino. Il concorso è finalizzato all'acquisizione di un masterplan per la riqualificazione urbanistica e architettonica dell'area, rafforzandone l'identità e definendo un aspetto che metta a sistema le varie attività e funzioni già presenti".

La proposta progettuale dovrà includere e valorizzare il museo di Baglio Anselmi, una costruzione realizzata a fine '800 come stabilimento vinicolo per la produzione del "Marsala" che tra i principali reperti custoditi vede l'unico esemplare al mondo di nave nave punica e una nave romana, nonché la statua in marmo della Venere Callipige e numerose testimonianze dell'antica Lilybeo e del suo territorio, dalla preistoria al medioevo.

Nelle aree rigenerate e caratterizzate da accessibilità ciclo-pedonale, saranno realizzate installazioni d'arte e panchine simboliche della pace. Il progetto dovrà, inoltre, riguardare la progettazione di spazi piantumati e di un idoneo sistema di illuminazione, anche ornamentale. Il costo stimato per la realizzazione del progetto, per il quale non c'è ancora un finanziamento, è di 1.270.000 euro. Il concorso è stato bandito a seguito di un protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune con l'Ordine provinciale degli architetti.



