Sindaco di Catania, 25mila presenze al concerto di Capodanno

Oltre cinque ore di spettacolo dal vivo, per "Capodanno in musica" condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, evento che Canale 5 ha trasmesso in diretta a partire dalla prima serata, con immagini spettacolari di Catania. Piazza Duomo e piazza Università gremitissime con più di 25 mila persone che nel corso della serata, in maniera ordinata, si sono avvicendati per seguire da vicino il grande evento promosso dalla Regione Siciliana. Oltre agli oltre tre milioni di italiani che hanno seguito sugli schermi televisivi di Canale 5 le esibizioni degli artisti sul grande palco allestito proprio di fronte al monumento dell'elefante, simbolo di Catania, con 25,3% e 3,39 milioni di ascolti stimati.

"Abbiamo vissuto un momento straordinario per la nostra città - ha commentato il sindaco Enrico Trantino - una splendida Catania ha dominato la scena nazionale, ergendosi nella sua bellezza. Federica Panicucci, Fabio Rovazzi, gli artisti, tutto lo staff di Mediaset erano incantati per l'atmosfera che si respirava con gente festante, coinvolta e coinvolgente. Un magnifico spot che ha inorgoglito tantissimi nostri concittadini, catanesi e siciliani. Come evidenziato dall'economista Rosario Faraci, per eventi del genere ogni euro speso ne produce almeno due di valore aggiunto. Ed è doveroso ringraziare per questo il presidente Renato Schifani, Gaetano Galvagno, Elvira Amata e tutta la Regione Siciliana. Un ringraziamento particolare va al Prefetto, al Questore, a ciascun rappresentante delle forze dell'ordine e agli steward per l'impeccabile servizio di sicurezza. Il 2025 è iniziato sotto i migliori auspici. Sia un anno di rinascita, bellezza e rispetto. Facciamo - ha concluso il sindaco Enrico Trantino - tutti la nostra parte e saremo orgogliosi di vivere in questa meravigliosa città. Auguri Catania"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA