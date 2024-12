Naufragio a Lampedusa: sindaco, spero sia l'ultima tragedia

"Non sono riusciti a toccare terra. Sapere che questi poveretti c'erano quasi, ma non sono riusciti ad arrivare fa ancora più impressione. Spero tanto, lo dico ogni volta, ma oggi in concomitanza con la fine dell'anno è una speranza fortissima, che questa tragedia sia davvero l'ultima". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, apprendendo del naufragio avvenuto sotto la costa della maggiore delle isole Pelagie. Mannino, in questi minuti, sta cercando informazioni sul bimbo sopravvissuto e sulle sue condizioni di salute.



