In casa 800 chili di fuochi d'artificio, arrestato a Catania

Circa 800 chili di fuochi artificiali, parte dei quali fabbricati artigianalmente, sono stati sequestrati a Catania dalla polizia nell'abitazione del quartiere San Cristoforo, a un uomo di 40 anni, che è stato arrestato per detenzione illegale e ricettazione di materiale esplodente. Parte del materiale, detenuto senza alcuna autorizzazione, era accatastato su un terrazzino confinante con un altro appartamento.

E' intervenuto anche personale del nucleo artificieri della questura di Catania per la messa in sicurezza del materiale e personale della scientifica per la documentazione video-fotografica. Su disposizione del pm di turno, l'indagato è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza in attesa di convalida da parte del Gip.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA