'Caretta caretta' con amo in bocca salvata al largo di Siracusa

Una tartaruga marina della specie 'caretta caretta' difficoltà a causa della presenza di un amo da pesca nel cavo orale è stato recuperato circa 4 miglia nautiche fuori il porto Grande di Siracusa da un diportista, che ha poi avvertito la Guardia Costiera. I militari, intervenuti, hanno attivato le procedure per la presa in custodia dell'esemplare in attesa del personale veterinario dell'Istituto Zooprofilattico di Palermo, a cui il rettile sarà affidato per le cure del caso ed il successivo reintegro nel proprio habitat naturale.



