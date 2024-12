Volontari di Marevivo ripuliscono una spiaggia a Sciacca

"Il nostro regalo di Natale al mare": questo il titolo dell'iniziativa ambientalista promossa dall'associazione "Marevivo Sicilia" in collaborazione con il "Museo diffuso dei 5 sensi" e che si è svolta oggi a Sciacca (Agrigento).

Con tanto di cappellino di Babbo Natale sulla testa, i volontari hanno raccolto 24 sacchi di spazzatura, in massima parte plastica ma anche polistirolo, vetro e rifiuti indifferenziati, per un totale di circa 300 chilogrammi di rifiuti. Un'azione mirata a sensibilizzare la cittadinanza a ridurre l'uso di plastica monouso e di polistirolo, ma soprattutto ad essere più attenti a non abbandonare rifiuti nell'ambiente o per strada, pratica purtroppo ancora diffusa.

"È stato un regalo 'al contrario' - dice Stefano Siracusa, rappresentante di Marevivo di Sciacca - perché, piuttosto che 'dare' qualcosa, abbiamo deciso di 'togliere' un bel po' di spazzatura che, purtroppo, l'uomo continua ad abbandonare in mare. Questa pulizia di fine anno - conclude - vuole rappresentare il migliore proposito per il 2025, per la salvaguardia dell'ambiente e del mare".



