Turisti intossicati, in gravi condizioni sorella vittima

E' in gravi condizioni la turista tedesca di 34 anni, sorella dell'uomo morto a Cefalù per una intossicazione da monossido di carbonio. La donna è stata sottoposta a trattamento urgente questa notte nella camera iperbarica dell'Ospedale di Partinico, dove è stata trasferita.

La struttura dell'Asp di Palermo, dell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione, guidata da Sandro Tomasello, è infatti l'unica nel territorio disponibile con continuità durante tutto l'anno. La donna è stata trattata durante la notte in camera iperbarica dal team guidato da Giuseppe Aiello. Adesso è ricoverata e le sue condizioni continuamente monitorate in rianimazione. All'Ospedale di Partinico sono stati trasferiti e ricoverati anche i genitori (di 62 e 63 anni) della donna. Anche Le loro condizioni vengono continuamente monitorate.



