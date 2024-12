ManiComico, l'ironia social di malati e comici del Catanese

Dal 1 gennaio sui canali social della Comunità terapeutica assistita di Villa Chiara di Mascalucia (Catania) saranno diffusi brevi video comici, dal titolo irriverente 'Mani Comico', dedicati alla salute mentale affrontata con ironia, quest'ultima utilizzata come strumento terapeutico per accrescere la consapevolezza della malattia e insegnare ad affrontarla oltre il dolore e la sofferenza che essa comporta. Questi contenuti, ideati e realizzati dagli ospiti della comunità terapeutica, nascono da un progetto sostenuto dall'equipe medica della Comunità Villa Chiara, sotto la guida della direttrice sanitaria Roberta Auditore e con la collaborazione di Totò Calì. Gli ospiti della struttura non sono solo attori, ma anche i veri protagonisti di queste scenette.

"Sebbene il dibattito pubblico sulla salute mentale si concentri spesso sul dolore e sull'annichilimento - spiegano i promotori dell'iniziativa - gli operatori della Comunità Villa Chiara hanno voluto mostrare anche il lato più leggero e ironico della malattia. Nonostante la sofferenza che spesso accompagna le patologie psichiche, molti pazienti dimostrano un senso dell'umorismo sorprendente, persino più acuto rispetto a chi non ha mai affrontato queste sfide. Da qui l'idea di valorizzare l'ironia come complemento alle cure psicologiche e farmacologiche, offrendo agli ospiti non solo un sorriso, ma anche un nuovo modo di convivere con la propria condizione".

Al progetto hanno partecipato, a titolo gratuito, figure storiche dell'intrattenimento comico catanese come Salvo La Rosa, Giuseppe Castiglia, Enrico Guarneri e Gino Astorina. Con la loro adesione hanno sottolineato l'importanza di sdoganare il tema della salute mentale e di valorizzare l'ironia e il divertimento che spesso i pazienti portano con sé.



