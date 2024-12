Tagliati 3 pneumatici ad auto del vice sindaco di Favignana

Atto intimidatorio ai danni del vice sindaco di Favignana (Egadi) Ignazio Galuppo. Ignoti hanno tagliato tre pneumatici della sua auto, una Fiat multipla, che si trovava parcheggiata nei pressi del municipio dell'isola.

L'accaduto è stato denunciato dallo stesso Galuppo ai carabinieri della stazione di Favignana. Galuppo è stato già tre volte presidente del consiglio comunale (a partire dal 2008) e ora ricopre la carica di vice sindaco. Il primo cittadino dell'isola Francesco Forgione ha manifestato solidarietà a Galuppo: "Un atto di questa natura, vigliacco e vile, contro un rappresentante delle Istituzioni pubbliche a Favignana non era mai accaduto. Questo gravissimo atto non fermerà l'azione trasparente di governo dell'Amministrazione né l'impegno generoso e popolare che da sempre contraddistingue l'agire del vice sindaco".

Condanna per quanto successo arriva anche dal consigliere comunale Dem Pietro Giangrasso: "Sull'isola si registra un clima politico abbastanza pesante - ha detto - e questi gesti non certo fanno bene a questo momento storico che stiamo vivendo.

Condanno fermamente questo episodio che rappresenta un attacco ai valori di rispetto, dialogo e confronto democratico che devono sempre essere alla base del nostro vivere civile. La politica, anche nei suoi momenti di tensione, deve rimanere un terreno di confronto costruttivo, mai di intimidazione o violenza".



