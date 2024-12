Calcio: Palermo ancora ko, il Cittadella vince nel recupero

Il 2024 del Palermo si chiude con l'ennesima sconfitta, la quarta nelle ultime cinque gare, nel campionato di serie B. La prima giornata di ritorno del torneo è un disastro, il Cittadella fa festa siglando il definitivo 2-1 nel recupero. La squadra di Alessio Dionisi, con l'ottavo ko tra i cadetti, scivola all'undicesimo posto in classifica. È notte fonda per i rosanero e adesso non sono esclusi ribaltoni in panchina, l'allenatore è a rischio nonostante le rassicurazioni ufficiali del club che fa capo al City Football Group.

La gara inizia con i veneti subito in avanti, al 10' Vita su punizione sfiora l'incrocio. Poco dopo Insigne ha un paio di occasioni per il Palermo, ma non le sfrutta a dovere. Il Palermo gioca senza particolare lucidità, ma riesce a farsi vedere in avanti. Vasic di testa e poi Le Douaron vanno vicini al bersaglio. Ma come spesso accade al Palermo, nonostante la squadra tenga abbastanza bene il campo, sono gli avversari a colpire. A un minuto dall'intervallo una svista della difesa del Palermo consente a Vita di segnare; nell'occasione Desplanches non appare sicuro, il risultato è che il Cittadella va al riposo sul parziale di 1-0.

Nel secondo tempo l'ingresso di Brunori, lasciato a sorpresa in panchina, porta frutto. L'attaccante colpisce il palo su punizione e sulla respinta Lund è bravo a farsi trovare pronto all'appuntamento col gol. È il 10' del secondo tempo e ancora tutto può accadere. Gli ospiti non demeritano, con Brunori e con Ceccaroni avrebbero anche l'opportunità di operare il sorpasso, ma il Cittadella tiene e colpisce nel finale, con Masciangelo che nel recupero trova un diagonale a fil di palo e ottiene il vantaggio, guadagnandosi anche l'ammonizione per l'esultanza con tanto di maglia tolta. È l'ennesima beffa del Palermo, quella che fa più male.



